Спанулис — о плане на игру со Словенией: мы хотели вывести Дончича из игры

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис высказался на пресс-конференции после игры 1/2 финала квалификации к Олимпийским играм со сборной Словении.

«Я скажу это теперь, когда мы вышли в финал. Я приехал сюда, чтобы с честью и гордостью представлять свою страну. Моя задача — установить культуру. Вот что важно — образ мышления и культура. Посмотрим, когда появятся результаты. Я очень доволен тем, что вижу от команды за такое короткое время», — заявил Спанулис на пресс-конференции.

Затем у Вассилиса спросили, ожидал ли он, что игроки так быстро примут его философию игры.

«Я этого ожидал, да. У наших игроков отличный IQ, они горды и очень хотят добиться успеха. Мы хотели вывести Дончича из игры и оставить мяч у Янниса. Все ребята проделали отличную работу. Защита – это командная работа. Атака начинается от защиты».

Сборная Греции встретится в финале, который пройдёт также на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» 7 июля, со сборной Хорватии, одержавшей победу над Доминиканской Республикой со счётом 80:77.