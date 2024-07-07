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Войнаровски назвал имя нового помощника главного тренера «Кавальерс»

Войнаровски назвал имя нового помощника главного тренера «Кавальерс»
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что «Кливленд Кавальерс» нашли помощника главного тренера в штаб Кенни Аткинсона.

«Кавальерс» наняли Джонни Брайанта помощником главного тренера», — заявил Войнаровски в своём аккаунте X (ранее Twitter).

Брайант начал свою тренерскую карьеру в спортивной академии Коби Брайанта, в программе развития навыков, в рамках которой он работал со спортсменами всех возрастов, в том числе с бывшим нападающим «Юты Джаз» Полом Миллсэпом и защитником «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дамьеном Лиллардом. В НБА Джонни работал помощником тренером на протяжении десяти сезонов, шесть из которых он провел в «Юте» и четыре в «Нью-Йорк Никс».

Напомним, что ранее «Кливленд» подписал контракт с известный американский тренер Кенни Аткинсоном.

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