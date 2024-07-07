Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 6 июля
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6 июля состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 6 июля (чёрным шрифтом выделены победители матчей):
- Пуэрто-Рико — Мексика — 98:78.
- Бразилия — Филиппины — 71:60.
- Греция — Словения — 96:68.
- Багамские острова — Ливан — 89:72.
- Камерун — Латвия — 59:72.
- Доминиканская Республика — Хорватия — 77:80.
- Финляндия — Испания — 74:81.
- Италия — Литва — 64:88.
Восемь участников олимпийского баскетбольного турнира у мужчин уже известны — это сборные Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Сербии, Южного Судана и США. Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года.
Олимпийские игры (м) — квалификация . Сан-Хуан. 1/2 финала
07 июля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
98 : 78
Мексика
Пуэрто-Рико: Пинейро, Кондитт, Ховард, Рид, Альварадо, Томпсон, Форд, Клавелл, Ромеро, Ортиз, Торо Барэа, Уейтерс
Мексика: Родригес, Сильва, Хаймес, Столл, Авалос, Андриасси, Хирон, Поррас, Монтано, Лопес, Гутьеррес, Ибарра
Олимпийские игры (м) — квалификация . Рига. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
71 : 60
Филиппины
Бразилия: Кабокло - 15, Уэртас - 13, Диас - 10, душ Сантуш - 8, Де Паула - 8, Мейндл - 7, Лозада - 3, Сантос - 3, Фелисио - 2, Бените - 2, Нето, Кардосо
Филиппины: Браунли - 15, Рамос - 13, Фаджардо - 10, Перес - 10, Ньюсом - 5, Агилар - 4, Тамайо - 3, Сотто, Офтана, Амос, Квиамбао
Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Греция
Окончен
96 : 68
Словения
Греция: Уолкап - 19, Толиопулос - 17, Адетокунбо - 13, Митоглу - 11, Ларенцакис - 9, Калатес - 9, Папаяннис - 6, Калаицакис - 5, Папаниколау - 5, Харалампопулос - 2, Мораитис, Адетокунбо
Словения: Дончич - 21, Небо - 17, Хроват - 9, Препелич - 6, Шчука - 4, Зоран Драгич - 3, Стергар - 3, Мурич - 2, Чанчар - 2, Димец - 1, Николич, Церквеник
Олимпийские игры (м) — квалификация . Валенсия. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 18:30 МСК
Багамские острова
Окончен
89 : 72
Ливан
Багамские острова: Эйтон - 24, Хилд - 19, Эджкомб Дж - 13, Гордон - 13, Маннингс - 9, Хантер - 7, Миллер - 3, Смит - 1, Фриман, Нэрн, Элбери, Берроуз
Ливан: Эль-Дарвиш - 22, Гёкчян - 13, Спеллмен - 12, Хайдар - 9, Хайят - 9, Халил - 4, Межер - 3, Сауд, Зейнун, Мансур, Эззедин, Хадидиан
Олимпийские игры (м) — квалификация . Рига. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Камерун
Окончен
59 : 72
Латвия
Камерун: Нарас - 14, Шо - 9, Эбуа - 6, Атеба - 6, Гбетком - 5, Байе - 5, Бидияс - 4, Ньяма - 4, Хилл - 4, Бидияс - 2, Ком, Течюанг
Латвия: Ломаж - 20, Шмитс - 13, Дав. Бертанс - 12, Зорикс - 7, Жагар - 6, Мейерис - 5, Страутиньш - 4, Дайр. Бертанс - 3, Куруц - 1, Чаварс - 1, Тимма, Стрелниекс
Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 21:00 МСК
Доминиканская Республика
Окончен
77 : 80
Хорватия
Доминиканская Республика: Дуарте - 17, Монтеро - 13, Фелис - 13, Варгас - 11, Нуньес - 10, Пенья - 6, Лиз - 5, Сантос - 2, Де Леон, Гарсия, Поланко, Энрикес
Хорватия: Зубац - 25, Смит - 14, Шарич - 14, Хезонья - 12, Бранкович - 4, Дрежняк - 4, Крушлин - 3, Капуста - 2, Накич - 2, Филипович, Враньеш, Дрежняк
Олимпийские игры (м) — квалификация . Валенсия. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 21:30 МСК
Финляндия
Окончен
74 : 81
Испания
Финляндия: Густавсон - 15, Янтунен - 13, Маджуни - 11, Мадсен - 8, Грандисон - 8, Литтл - 6, Нкамхуа - 6, Мууринен - 4, Валтонен - 3, Салин, Райтанен, Каукайнен
Испания: Эрнангомес - 28, Браун - 15, Альдама - 15, Брисуэла - 8, Диас - 7, Льюль - 5, Фернандес - 3, Прадилья, Лопес-Аростеги, Эрнангомес, Гаруба, Нуньес
Олимпийские игры (м) — квалификация . Сан-Хуан. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 23:00 МСК
Италия
Окончен
64 : 88
Литва
Италия: Галлинари - 15, Мелли - 10, Петручелли - 8, Полонара - 7, Манньон - 6, Тонут - 6, Риччи - 6, Пайола - 4, Списсу - 2, Абасс, Бортолани, Карузо
Литва: Григонис - 23, Кузминскас - 14, Сирвидис - 9, Буткевичюс - 8, Седекерскис - 7, Сабонис - 6, Лекавичюс - 6, Йокубайтис - 5, Улановас - 5, Тубелис - 2, Мотеюнас - 2, Димша - 1
Сколько метров в самом высоком баскетболисте:
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