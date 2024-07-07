Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 6 июля

6 июля состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 6 июля (чёрным шрифтом выделены победители матчей):

Пуэрто-Рико — Мексика — 98:78.

— Мексика — 98:78. Бразилия — Филиппины — 71:60.

— Филиппины — 71:60. Греция — Словения — 96:68.

— Словения — 96:68. Багамские острова — Ливан — 89:72.

— Ливан — 89:72. Камерун — Латвия — 59:72.

— 59:72. Доминиканская Республика — Хорватия — 77:80.

— 77:80. Финляндия — Испания — 74:81.

— 74:81. Италия — Литва — 64:88.

Восемь участников олимпийского баскетбольного турнира у мужчин уже известны — это сборные Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Сербии, Южного Судана и США. Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: