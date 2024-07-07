Сын Леброна Джеймса дебютировал за «Лейкерс» в матче с «Сакраменто»

В ночь с 6 на 7 июля мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско состоялся матч межсезонной Летней лиги НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 108:94 одержали баскетболисты «Сакраменто».

Этот матч стал дебютным за «Лейкерс» для сына легендарного игрока этой команды Леброна Джеймса — 19-летнего Бронни Джеймса, задрафтованного «озёрниками» в июне 2024 года. Джеймс-младший вышел в стартовой пятёрке и провёл на площадке 22 минуты.

На счету Бронни Джеймса в этой игре четыре набранных очка, два подбора и два результативных паса, он завершил матч с показателем полезности «-15». Баскетболист реализовал два из девяти бросков с игры, трижды промахнувшись из-за дуги и дважды — с линии штрафных.

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