«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о продлении контракта 39-летнего Леброна Джеймса
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» сообщил о продлении контракта 39-летнего тяжёлого форварда Леброна Джеймса. Детали нового соглашения официально не разглашаются.
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