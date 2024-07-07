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«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о продлении контракта 39-летнего Леброна Джеймса

«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о продлении контракта 39-летнего Леброна Джеймса
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» сообщил о продлении контракта 39-летнего тяжёлого форварда Леброна Джеймса. Детали нового соглашения официально не разглашаются.

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