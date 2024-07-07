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Стало известно, где продолжит карьеру Демар Дерозан

Стало известно, где продолжит карьеру Демар Дерозан
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Лёгкий форвард и неограниченно свободный агент Демар Дерозан перейдёт в «Сакраменто Кингз» и подпишет трёхлетний контракт на сумму более $ 70 млн. Об этом сообщил известный инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в социальной сети со ссылкой на источники.

Согласно его информации, «Кингз» договорились провести сделку в формате «сайнд-энд-трейд», которая позволит Демару Дерозану подписать трёхлетний контракт, отправить Харрисона Барнса в «Сан-Антонио Спёрс», а Криса Дуарте, два выбора второго раунда и денежную компенсацию — в «Чикаго Буллз».

Дерозан принял участие в 79 матчах регулярного чемпиона НБА минувшего сезона, в которых в среднем набирал 24 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 5,3 передачи. «Буллз» закончили борьбу в сезоне, уступив «Майами Хит» в плей-ин.

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