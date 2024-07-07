Бронни Джеймс — о дебютной игре в составе «Лейкерс»: словно бабочки в животе

19-летний новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс после дебютной игры за «озёрников» в Летней лиге НБА высказался о своих ощущениях.

«В каждой дебютной игре на новом уровне чувствуешь себя особенно. Это любовь, от которой у меня словно бабочки летают в животе. Как только получаешь мяч, то приходит уверенность, и ты просто наслаждаешься игрой», — заявил Бронни после матча.

Игра между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз» в рамках Летней лиги НБА проходила на стадионе «Чейз Центр» (родная арена «Голден Стэйт Уорриорз»). Встреча завершилась со счётом 108:94 в пользу «Сакраменто».

Лучшим в составе «Лейкерс» стал Блейк Хинсон, набравший 17 очков. Далтон Кнехт набрал 12 очков. На счету Бронни Джеймса четыре очка.

В составе «Кингз» лучшим игроком стал Антуан Дэвис, набравший 20 очков (шесть попаданий из-за трёхочковой линии).