Леброн Джеймс во время тренировочного лагеря смотрел дебютную игру своего сына

39-летний американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс во время тренировочного лагеря сборной США в преддверии Олимпийских игр смотрел дебютную игру своего сына Бронни за «Лейкерс» в рамках Летней лиги.

«Давай, чувак, это сложно (комментирует сложный бросок в исполнении сына). Освободись!» — говорит Леброн во время просмотра игры.

Игра между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз» в рамках Летней лиги НБА проходила на стадионе «Чейз Центр» (родная арена «Голден Стэйт Уорриорз»). Встреча завершилась со счётом 108:94 в пользу «Сакраменто». На счету Бронни Джеймса четыре очка.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Перед началом Олимпиады сборная США проведёт выставочную игру с национальной командой Канады 10 июля.