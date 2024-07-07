ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс во время тренировочного лагеря смотрел дебютную игру своего сына

Леброн Джеймс во время тренировочного лагеря смотрел дебютную игру своего сына
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс во время тренировочного лагеря сборной США в преддверии Олимпийских игр смотрел дебютную игру своего сына Бронни за «Лейкерс» в рамках Летней лиги.

«Давай, чувак, это сложно (комментирует сложный бросок в исполнении сына). Освободись!» — говорит Леброн во время просмотра игры.

Игра между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз» в рамках Летней лиги НБА проходила на стадионе «Чейз Центр» (родная арена «Голден Стэйт Уорриорз»). Встреча завершилась со счётом 108:94 в пользу «Сакраменто». На счету Бронни Джеймса четыре очка.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Перед началом Олимпиады сборная США проведёт выставочную игру с национальной командой Канады 10 июля.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android