ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сакраменто Кингз» подписали контракт с разыгрывающим «Миннесоты»

«Сакраменто Кингз» подписали контракт с разыгрывающим «Миннесоты»
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём аккаунте Х (ранее Twitter) сообщил о том, что «Сакраменто Кингз» подписали однолетний контракт с 28-летним разыгрывающим защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Джорданом Маклафлином.

В минувшем сезоне-2023/2024 Маклафлин провёл 54 игры за «Миннесоту», в среднем набирая 3,5 очка, 1,3 подбора и 2,0 передачи за матч.

После того, как Маклафлин не был выбран на драфте НБА 2018 года он присоединился к «Бруклин Нетс» для участия в Летней лиге, также он был приглашён в тренировочный лагерь «Нетс». 11 октября 2018 года он был отчислен из «Бруклина». Однако затем он подписал контракт с фарм-клубом «Нетс» в Лиге развития «Лонг-Айленд Нетс».

20 июля 2019 года Маклафлин подписал двухсторонний контракт с клубом «Миннесота Тимбервулвз». 8 февраля 2020 года он набрал рекордные для себя 24 очка и 11 результативных передач в выигранном матче против «Лос-Анджелес Клипперс».

15 сентября 2021 года Маклафлин подписал трехлетний контракт на 6,5 миллионов долларов с «Миннесотой Тимбервулвз»

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android