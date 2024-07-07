Леброн — о результатах Бронни в Летней лиге НБА: неважно, хорошо он сыграет или плохо

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался, что статистика его 19-летнего сына Бронни Джеймса в Летней лиге НБА не имеет никакого значения. Напомним, Бронни, задрафтованный «озёрниками» в июне 2024 года, дебютировал в матче между «Лейкерс» и «Сакраменто Кингз».

«Неважно, хорошо он сыграет или плохо. Нельзя взять что-либо из статистики из Летней лиги и переложить её на начало сезона. Единственное, что имеет значение, — это то, что он становится лучше и он набирает очки», — приводит слова Леброна Джеймса Legion Hoops.

В ночь с 6 на 7 июля мск состоялся матч межсезонной Летней лиги НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась со счётом 108:94 в пользу «Сакраменто». Джеймс-младший вышел в стартовой пятёрке и провёл на площадке 22 минуты. На его счету четыре набранных очка, два подбора и два результативных паса, он завершил матч с показателем полезности «-15».