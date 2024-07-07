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Расписание финальных игр в баскетбольной квалификации Олимпиады 7 июля

Расписание финальных игр в баскетбольной квалификации Олимпиады 7 июля
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже пройдут летние Олимпийские игры, в рамках которых состоится и баскетбольный турнир. Мужчины выйдут на площадку в период с 27 июля по 10 августа, а женщины — с 29 июля по 11 августа.

И в мужском, и в женском турнире участие примут 12 национальных команд. У женщин известны уже все 12 сборных, а у мужчин остаются четыре вакантные путёвки, которые разыгрываются через олимпийские квалификационные турниры со 2 по 7 июля. Финальные пары команд уже определились.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финального игрового дня сегодня, 7 июля:

Латвия — Бразилия — 19:00;

Хорватия — Греция — 21:00;

Испания — Багамские острова — 21:30;

Литва — Пуэрто-Рио — 01:00;

Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Латвия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Хорватия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Испания
Не начался
Багамские острова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
08 июля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Литва
Не начался
Пуэрто-Рико
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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