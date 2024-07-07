Расписание финальных игр в баскетбольной квалификации Олимпиады 7 июля

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже пройдут летние Олимпийские игры, в рамках которых состоится и баскетбольный турнир. Мужчины выйдут на площадку в период с 27 июля по 10 августа, а женщины — с 29 июля по 11 августа.

И в мужском, и в женском турнире участие примут 12 национальных команд. У женщин известны уже все 12 сборных, а у мужчин остаются четыре вакантные путёвки, которые разыгрываются через олимпийские квалификационные турниры со 2 по 7 июля. Финальные пары команд уже определились.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финального игрового дня сегодня, 7 июля:

Латвия — Бразилия — 19:00;

Хорватия — Греция — 21:00;

Испания — Багамские острова — 21:30;

Литва — Пуэрто-Рио — 01:00;