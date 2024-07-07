Джеймс, Харден, Уэстбрук и Дерозан посетили концерт Кендрика Ламара

Американские баскетболисты Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Рассел Уэстбрук, Джеймс Харден (оба из «Лос-Анджелес Клипперс»), Демар Дерозан (новичок «Сакраменто Кингз») посетили концерт известного американского рэпера Кендрика Ламара. Уэстбрук и Дерозан вышли на сцену во время исполнения песни «Not Like Us».

«Сакраменто Кингз» представили Демара Дерозана игроком своего клуба под этот же трек Кендрика Ламара «Not Like Us». Дерозан подписал контракт с «Кингз» на три года.

Напомним, что последние пару месяцев между популярными рэперами Америки Дрейком и Кендриком Ламара разгорелся конфликт. Примечательно, что присутствующий на концерте Ламара Леброн Джеймс всё это время выступал в поддержку канадского рэпера Дрейка.