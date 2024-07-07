Стал известен номер, под которым будет играть Клэй Томпсон в «Далласе»

Атакующий защитник Клэй Томпсон будет играть под 31-м номером в «Даллас Маверикс». Об этом сообщает Legion Hoops со ссылкой на инсайдера Марка Стейна. В «Голден Стэйт Уорриорз», в котором Томпсон провёл 13 лет, отметили, что планируют вывести из обращения игровой номер баскетболиста. Он выступал под 11-м.

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах.

Отметим, что за этот период Томпсон набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи. В составе калифорнийского клуба атакующий защитник четыре раза становился чемпионом НБА, а также пять раз принимал участие в Матчах всех звёзд.