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Энтони Дэвис поделился впечатлениями от игры со Стефеном Карри

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, каково играть с разыгрывающим защитником «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри во время сборов к Олимпийским играм в Париже.

«Вот, что я вам скажу: играть с таким парнем, как Стеф Карри, феноменально. Благодаря ему я получаю много хороших передач и могу совершить лёгкие броски», — приводит слова Дэвиса Clutch Points.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Перед началом Олимпиады сборная США проведёт выставочную игру с национальной командой Канады 10 июля.

За сборную в Париже сыграют Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.