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Пелинка — о продлении контракта с Джеймсом: никто так не играет в баскетбол, как Леброн

Пелинка — о продлении контракта с Джеймсом: никто так не играет в баскетбол, как Леброн
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Вице-президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал заключение нового контракта с игроком команды Леброном Джеймсом.

«Никто так не играет в баскетбол, как Леброн Джеймс, и его стремление к непрерывной игре и долгосрочному устойчивому совершенствованию себя, своего тела и навыком не имеет себе равных. Леброн — один из самых мощных и конкурентоспособных игроков, когда-либо выходивших на площадки НБА, и мы благодарны ему за лидерство и лояльность, поскольку он возвращается в седьмой сезон в «Лейкерс»

Леброн месте с другим лидером команды Энтони Дэвисом и новым главным тренером «Лейкерс» Джей Джей Редиком, который возглавит команду чемпионского уровня, они будут играть с большой гордостью каждый раз, когда выйдут на площадку. Вступая в свой 22-й сезон в НБА, Леброн продолжает напоминать нам, что никакие препятствия не являются серьёзными и ни одна цель не является недосягаемой. Мы так благодарны, что историческая страница Леброна Джеймса будет продолжать писаться на глазах болельщиков «Лейкерс» по всему миру», — заявил Пелинка официальному сайту НБА.

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