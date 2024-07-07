Российский данкер впервые в истории выиграл международный контест

Российский данкер Мирослав Елецкий стал победителем международного данк-контеста, проходящего в Италии.

В истории России Елецкий стал первым данкером, занявшим первое место на международном контесте.

В 2021 году он стал первым российским участником мирового тура FIBA Masters Slamdunk Contest в Лозанне, где занял третье место. В том же году был завоёван титул абсолютного чемпиона Единой лиги Европы 3х3 (ULE 3x3)

Мирослав регулярно выступает на Матчах звёзд АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола), является многократным чемпионом контеста Суперфинала АСБ 3х3.