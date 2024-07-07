Ионеску — о проигрыше команде Кларк: обыграть один клуб четыре раза подряд очень сложно

26-летняя американская профессиональная баскетболистка Сабрина Ионеску, которая выступает в команде WNBA (Женской национальной баскетбольной ассоциации) «Нью-Йорк Либерти», прокомментировала поражение от команды «Индиана Фивер».

«Они провели эту игру словно в Супербоуле. В этом году мы уже обыграли их трижды. Мы знали, что они выйдут на эту игру очень голодными, а обыграть одну команду четыре раза подряд очень сложно», — заявила Ионеску после игры.

Сабрина набрала 22 очка, сделала три подбора и четыре передачи в матче с «Фивер». Она была выбрана на драфте WNBA в 2020 году в первом раунде под первым номером. Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Лидер команды «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк оформила свой первый трипл-дабл в WNBA, набрав в игре с «Либерти» 19 очков, сделав 12 подборов и 13 передач. Она является первым номером драфта WNBA 2024 года и была выбрана «Индианой Фивер». Кейтлин — двукратная чемпионка мира среди девушек.