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Игрок НБА заработает за сезон больше, чем все пять самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ

Игрок НБА заработает за сезон больше, чем все пять самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ
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Один из лидеров команды «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум заработает в сезоне-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) больше, чем все пять самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Согласно подсчётам, за следующий сезон Тейтум получит $ 62,8 млн. В это же время нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, а также нападающий «Торонто» Вильям Нюландер и нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк заработают за сезон-2024/2025 совокупно $ 61,6 млн.

Напомним, «Бостон Селтикс» в финальной серии НБА столкнулся с клубом «Даллас Маверикс». По итогу пяти игр победителем финала НБА стал «Селтикс», выиграв в четырёх матчах.

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