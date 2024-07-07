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Названы номера, под которыми будут играть Пол Джордж, Демар Дерозан и Деджонте Мюррей

Названы номера, под которыми будут играть Пол Джордж, Демар Дерозан и Деджонте Мюррей
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Стало известно, под какими номерами будут играть атакующий защитник Пол Джордж, лёгкий форвард Демар Дерозан и атакующий защитник Деджонте Мюррей в «Филадельфии Сиксерс», «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» соответственно.

Экс-лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж будет выступать под восьмым номером, бывший игрок «Чикаго Буллз» Демар Дерозан — под десятым, а Деджонте Мюррей — под пятым. Об этом сообщил французский журналист Этьен Каталан на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Пол Джордж подписал четырёхлетний контракт с «Филадельфией Сиксерс» на сумму в $ 212 млн, а Демар Дерозан — трёхлетний контракт с «Сакраменто Кингз», по итогам которого должен будет получить около $ 70 млн.

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