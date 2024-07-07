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Бразилия разгромила Латвию в финале квалификации к Олимпийским играм — 2024

Бразилия разгромила Латвию в финале квалификации к Олимпийским играм — 2024
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На стадионе «Арена Рига» (Рига, Латвия) завершился матч между сборными Бразилии и Латвии в рамках финала квалификации к Олимпийским играм в Париже. Встреча завершилась победой бразильцев со счётом 94:69 (34:11, 15:22, 23:13, 22:23). Таким образом, Бразилия примет участие в Олимпиаде в группе В, где, помимо неё, находятся также Франция, Германия и Япония.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Латвия
Окончен
69 : 94
Бразилия
Латвия: Ломаж - 15, Шмитс - 14, Жагар - 14, Страутиньш - 8, Зорикс - 6, Чаварс - 4, Дав. Бертанс - 3, Тимма - 3, Мейерис - 2, Куруц, Дайр. Бертанс
Бразилия: Кабокло - 21, Мейндл - 20, Де Паула - 14, Уэртас - 12, Сантос - 12, Бените - 9, душ Сантуш - 3, Диас - 3, Фелисио, Лозада, Кардосо

Наиболее результативным игроком сборной Бразилии стал форвард Бруно Кабокло. В ходе игры он набрал 21 очко, сделал четыре подбора, отдал одну передачу, а также совершил два блок-шота. На площадке Бруно находился 30 минут.

Самым результативным игроком национальной команды Латвии стал защитник Рихард Ломаж. В ходе встречи Рихард набрал 15 очков, сделал пять подборов, а также совершил две передачи. На площадке Ломаж находился 23 минуты и 23 секунды.

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