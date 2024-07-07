Бразилия разгромила Латвию в финале квалификации к Олимпийским играм — 2024

На стадионе «Арена Рига» (Рига, Латвия) завершился матч между сборными Бразилии и Латвии в рамках финала квалификации к Олимпийским играм в Париже. Встреча завершилась победой бразильцев со счётом 94:69 (34:11, 15:22, 23:13, 22:23). Таким образом, Бразилия примет участие в Олимпиаде в группе В, где, помимо неё, находятся также Франция, Германия и Япония.

Наиболее результативным игроком сборной Бразилии стал форвард Бруно Кабокло. В ходе игры он набрал 21 очко, сделал четыре подбора, отдал одну передачу, а также совершил два блок-шота. На площадке Бруно находился 30 минут.

Самым результативным игроком национальной команды Латвии стал защитник Рихард Ломаж. В ходе встречи Рихард набрал 15 очков, сделал пять подборов, а также совершил две передачи. На площадке Ломаж находился 23 минуты и 23 секунды.