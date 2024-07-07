«Не верьте всему, что говорят, и не лгите сами». Кевин Дюрант жёстко высказался о слухах

Лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант жёстко высказался о слухах, которые распускаются о нём в медиа.

«В любой момент, когда прессе может просто понадобиться внимание людей, она скажет: «Дюрант хочет уйти». И всё. Всем всегда нравится говорить о судьбе джорнимена. Трудно не слышать всё то, о чём болтают люди. Это всегда будет пользоваться успехом, особенно когда ты можешь просто соврать и тебе все поверят. И когда кто-то говорит, что «Финикс» хочет избавиться от Дюранта, то я сижу и удивляюсь: откуда это берётся?

Меня беспокоит то, что люди так много врут, а аудитория ведётся на заголовки. Я расстраиваюсь, когда многие верят лживой информации и, к сожалению, не могу это контролировать. Не верьте всему, что говорят, и не лгите сами», — приводит слова Дюранта портал Yahoo Sports.