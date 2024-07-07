Стив Керр: когда-нибудь в честь Клэя Томпсона воздвигнут памятник рядом с «Чейз-центром»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр трогательно высказался об уходе атакующего защитника Клэя Томпсона из команды.

«Я просто хочу поблагодарить Клэя Томпсона за невероятные 13 лет, которые мы провели вместе, особенно за те 10 лет, что мне удалось быть рядом с ним. Он так много сделал для команды, организации и меня лично. Наши отношения были невероятно успешными, и, что более важно, путешествие, которое мы прошли вместе, было очень значимым и удивительным. Мы будем скучать по Клэю и желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. Не всегда всё получается так, как мы хотим, но жизнь устроена так. Наша любовь к Клэю никуда не исчезла.

Спасибо тебе за всё, что ты сделал, Клэй. Самое главное, что наша дружба и воспоминания останутся. Когда-нибудь в твою честь воздвигнут памятник рядом с «Чейз Центром» (домашняя арена команды «Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско. — Прим. »Чемпионата»). Твои товарищи по команде, тренеры и болельщики всегда будут любить тебя. Это никогда не бывает легко, но я верю, что каждый добьётся успеха», — приводит слова Керра портал Yardbarker.