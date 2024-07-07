Греция победила Хорватию в квалификации к ОИ-2024

На стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» (Пирей, Греция) состоялся матч между сборными Греции и Хорватии в рамках финала квалификации к Олимпийским играм в Париже. Встреча завершилась победой греков со счётом 80:69 (22:22, 23:17, 21:14, 14;16).

Самым результативным игроком греческой сборной стал лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. В ходе встречи он набрал 23 очка, сделал восемь подборов, отдал три передачи, а также совершил один блок-шот. На площадке он провёл 28 минут и 28 секунд.

Наиболее результативным игроком хорватской национальной команды стал центровой Ивица Зубац. В ходе игры Ивица набрал 19 очков, сделал 13 подборов, а также отдал одну передачу. На площадке Зубац провёл 37 минут и три секунды.