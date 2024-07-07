Греция победила Хорватию в квалификации к ОИ-2024
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На стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» (Пирей, Греция) состоялся матч между сборными Греции и Хорватии в рамках финала квалификации к Олимпийским играм в Париже. Встреча завершилась победой греков со счётом 80:69 (22:22, 23:17, 21:14, 14;16).
Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Хорватия
Окончен
69 : 80
Греция
Хорватия: Филипович, Смит, Капуста, Крушлин, Хезонья, Шарич, Враньеш, Бранкович, Дрежняк, Дрежняк, Зубац, Накич
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Адетокунбо, Адетокунбо, Митоглу
Самым результативным игроком греческой сборной стал лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. В ходе встречи он набрал 23 очка, сделал восемь подборов, отдал три передачи, а также совершил один блок-шот. На площадке он провёл 28 минут и 28 секунд.
Наиболее результативным игроком хорватской национальной команды стал центровой Ивица Зубац. В ходе игры Ивица набрал 19 очков, сделал 13 подборов, а также отдал одну передачу. На площадке Зубац провёл 37 минут и три секунды.
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