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«Это нормально?!» Стив Керр был поражён тем, как усердно тренируется Леброн к ОИ-2024

Главный тренер национальной мужской команды США Стив Керр рассказал, что был поражён трудовой этикой известного тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса во время тренировок сборной к Олимпийским играм — 2024.

«Я подошёл к Тайрону Лю и Эрику Споэльстре и спросил: «Это нормально (так сильно тренироваться. — Прим. «Чемпионата»)!?» Споэльстра ответил мне: «Он тренируется так каждый день, отрабатывает так каждое упражнение, постоянно», — приводит слова Керра портал Yardbarker.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Перед началом Олимпиады сборная США проведёт выставочную игру с национальной командой Канады 10 июля.

За сборную в Париже сыграют Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.