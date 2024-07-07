ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Испания победила сборную Багамских островов в квалификации к Олимпиаде

Испания победила сборную Багамских островов в квалификации к Олимпиаде
Комментарии

Сегодня, 7 июля, на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» (Валенсия, Испания) состоялась финальная квалификационная игра к Олимпийским играм — 2024 между Испанией и Багамскими островами. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 86:78 (17:17, 25:17, 23:22, 21:22).

Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Испания
Окончен
86 : 78
Багамские острова
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Льюль, Нуньес
Багамские острова: Эйтон, Миллер, Маннингс, Хилд, Эджкомб Дж, Фриман, Гордон, Нэрн, Смит, Элбери, Хантер, Берроуз

Наиболее результативным игроком испанской сборной стал защитник Лоренцо Браун. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал четыре подбора, а также совершил три передачи и две потери. На площадке Лоренцо находился 23 минуты и 13 секунд.

Самым результативным игроком национальной команды Багамских островов стал защитник Бадди Хилд. В ходе встречи он набрал 18 очков, сделал четыре подбора, а также отдал одну передачу. На площадке он провёл 27 минут и одну секунду.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android