Испания победила сборную Багамских островов в квалификации к Олимпиаде
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Сегодня, 7 июля, на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» (Валенсия, Испания) состоялась финальная квалификационная игра к Олимпийским играм — 2024 между Испанией и Багамскими островами. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 86:78 (17:17, 25:17, 23:22, 21:22).
Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Испания
Окончен
86 : 78
Багамские острова
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Льюль, Нуньес
Багамские острова: Эйтон, Миллер, Маннингс, Хилд, Эджкомб Дж, Фриман, Гордон, Нэрн, Смит, Элбери, Хантер, Берроуз
Наиболее результативным игроком испанской сборной стал защитник Лоренцо Браун. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал четыре подбора, а также совершил три передачи и две потери. На площадке Лоренцо находился 23 минуты и 13 секунд.
Самым результативным игроком национальной команды Багамских островов стал защитник Бадди Хилд. В ходе встречи он набрал 18 очков, сделал четыре подбора, а также отдал одну передачу. На площадке он провёл 27 минут и одну секунду.
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