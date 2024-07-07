Испания победила сборную Багамских островов в квалификации к Олимпиаде

Сегодня, 7 июля, на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» (Валенсия, Испания) состоялась финальная квалификационная игра к Олимпийским играм — 2024 между Испанией и Багамскими островами. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 86:78 (17:17, 25:17, 23:22, 21:22).

Наиболее результативным игроком испанской сборной стал защитник Лоренцо Браун. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал четыре подбора, а также совершил три передачи и две потери. На площадке Лоренцо находился 23 минуты и 13 секунд.

Самым результативным игроком национальной команды Багамских островов стал защитник Бадди Хилд. В ходе встречи он набрал 18 очков, сделал четыре подбора, а также отдал одну передачу. На площадке он провёл 27 минут и одну секунду.