Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 7 июля

7 июля состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 7 июля (чёрным шрифтом выделены победители матчей):

Латвия — Бразилия — 69:94.

— 69:94. Хорватия — Греция — 69:80.

— 69:80. Испания — Багамские острова — 86:78.

— Багамские острова — 86:78. Литва — Пуэрто-Рико — 68:79.

Восемь участников олимпийского баскетбольного турнира у мужчин уже известны — это сборные Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Сербии, Южного Судана и США. Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года.

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