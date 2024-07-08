Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 7 июля
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7 июля состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 7 июля (чёрным шрифтом выделены победители матчей):
- Латвия — Бразилия — 69:94.
- Хорватия — Греция — 69:80.
- Испания — Багамские острова — 86:78.
- Литва — Пуэрто-Рико — 68:79.
Восемь участников олимпийского баскетбольного турнира у мужчин уже известны — это сборные Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Сербии, Южного Судана и США. Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года.
Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Латвия
Окончен
69 : 94
Бразилия
Латвия: Ломаж - 15, Шмитс - 14, Жагар - 14, Страутиньш - 8, Зорикс - 6, Чаварс - 4, Дав. Бертанс - 3, Тимма - 3, Мейерис - 2, Куруц, Дайр. Бертанс
Бразилия: Кабокло - 21, Мейндл - 20, Де Паула - 14, Уэртас - 12, Сантос - 12, Бените - 9, душ Сантуш - 3, Диас - 3, Фелисио, Лозада, Кардосо
Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Хорватия
Окончен
69 : 80
Греция
Хорватия: Зубац - 19, Хезонья - 15, Дрежняк - 15, Шарич - 14, Смит - 4, Дрежняк - 2, Филипович, Капуста, Крушлин, Враньеш, Бранкович, Накич
Греция: Адетокунбо - 23, Папаяннис - 19, Калатес - 14, Папаниколау - 8, Уолкап - 6, Толиопулос - 5, Ларенцакис - 3, Митоглу - 2, Мораитис, Калаицакис, Харалампопулос, Адетокунбо
Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Испания
Окончен
86 : 78
Багамские острова
Испания: Браун - 18, Эрнангомес - 15, Альдама - 12, Гаруба - 10, Фернандес - 9, Брисуэла - 9, Льюль - 7, Прадилья - 4, Лопес-Аростеги - 2, Диас, Эрнангомес, Нуньес
Багамские острова: Хилд - 19, Эйтон - 17, Гордон - 15, Эджкомб Дж - 12, Маннингс - 10, Смит - 3, Берроуз - 2, Миллер, Фриман, Нэрн, Элбери, Хантер
Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
08 июля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Литва
Окончен
68 : 79
Пуэрто-Рико
Литва: Седекерскис, Тубелис, Сабонис, Йокубайтис, Кузминскас, Мотеюнас, Димша, Григонис, Лекавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Пуэрто-Рико: Пинейро, Кондитт, Ховард, Рид, Альварадо, Томпсон, Форд, Клавелл, Ромеро, Ортиз, Торо Барэа, Уейтерс
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