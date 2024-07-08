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Леброн Джеймс ответил на вопрос, является ли его новый контракт последним в карьере

Леброн Джеймс ответил на вопрос, является ли его новый контракт последним в карьере
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, станет ли его новый контракт последним в карьере.

«Я имею в виду, что это может быть так. Я бы никогда не стал сидеть здесь и говорить: «О, может быть, нет». Да, может быть. Легко. Но посмотрим, что произойдёт», — сказал Джеймс в разговоре с журналистом Дейвом Макменамином на телеканале ESPN.

7 июля «Лейкерс» объявили о продлении контракта с Леброном. По данным СМИ, новое соглашение рассчитано на два года, в течение которых баскетболист заработает $ 101,355 млн.

Леброн Джеймс является лучшим бомбардиром в истории НБА и первым игроком, набравшим свыше 40 тысяч очков за карьеру. Сезон-2024/2025 станет для него 22-м в НБА и седьмым в «Лейкерс».

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