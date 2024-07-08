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Стали известны все участники баскетбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже

Стали известны все участники баскетбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже
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Сегодня, 8 июля, состоялся заключительный матч квалификационного этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Литвы и Пуэрто-Рико. Встреча завершилась победой пуэрториканцев со счётом 79:68.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
08 июля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Литва
Окончен
68 : 79
Пуэрто-Рико
Литва: Йокубайтис - 16, Сабонис - 10, Мотеюнас - 8, Григонис - 8, Улановас - 8, Буткевичюс - 7, Кузминскас - 6, Лекавичюс - 5, Седекерскис, Тубелис, Димша, Сирвидис
Пуэрто-Рико: Альварадо - 23, Уейтерс - 18, Ховард - 12, Кондитт - 6, Рид - 5, Клавелл - 5, Пинейро - 4, Ортиз - 4, Ромеро - 2, Томпсон, Форд, Торо Барэа

Таким образом, определились всё участники Олимпиады:

  • Канада
  • Австралия
  • Греция
  • Испания
  • Япония
  • Франция
  • Германия
  • Бразилия
  • Южный Судан
  • Сербия
  • США
  • Пуэрто-Рико

Турнир по баскетболу на Олимпиаде пройдёт с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная США, которая в финале Олимпиады-2020 в Токио обыграла сборную Франции со счётом 87:82. Самой титулованной сборной являются также США. Национальная команда выигрывала Олимпиаду 16 раз.

Сами же Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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