Стали известны все участники баскетбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже

Сегодня, 8 июля, состоялся заключительный матч квалификационного этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Литвы и Пуэрто-Рико. Встреча завершилась победой пуэрториканцев со счётом 79:68.

Таким образом, определились всё участники Олимпиады:

Канада

Австралия

Греция

Испания

Япония

Франция

Германия

Бразилия

Южный Судан

Сербия

США

Пуэрто-Рико

Турнир по баскетболу на Олимпиаде пройдёт с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная США, которая в финале Олимпиады-2020 в Токио обыграла сборную Франции со счётом 87:82. Самой титулованной сборной являются также США. Национальная команда выигрывала Олимпиаду 16 раз.

Сами же Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.