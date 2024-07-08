Стали известны итоговые группы баскетбольного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже

Сегодня, 8 июля, состоялся заключительный матч квалификационного этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Литвы и Пуэрто-Рико. Встреча завершилась победой пуэрториканцев со счётом 79:68.
Таким образом, стали известны все группы Олимпиады – 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с квартетами турнира.
Группа А
- Канада
- Австралия
- Греция
- Испания
Группа В
- Япония
- Франция
- Германия
- Бразилия
Группа С
- Южный Судан
- Сербия
- США
- Пуэрто-Рико
Турнир по баскетболу на Олимпиаде пройдёт с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная США, которая в финале Олимпиады – 2020 в Токио обыграла сборную Японии со счётом 79:59.
Самой титулованной сборной является также США. Национальная команда выигрывала Олимпиаду 16 раз.