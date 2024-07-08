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Стали известны итоговые группы баскетбольного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже

Стали известны итоговые группы баскетбольного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже
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Сегодня, 8 июля, состоялся заключительный матч квалификационного этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Литвы и Пуэрто-Рико. Встреча завершилась победой пуэрториканцев со счётом 79:68.

Таким образом, стали известны все группы Олимпиады – 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с квартетами турнира.

Группа А

  • Канада
  • Австралия
  • Греция
  • Испания

Группа В

  • Япония
  • Франция
  • Германия
  • Бразилия

Группа С

  • Южный Судан
  • Сербия
  • США
  • Пуэрто-Рико

Турнир по баскетболу на Олимпиаде пройдёт с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная США, которая в финале Олимпиады – 2020 в Токио обыграла сборную Японии со счётом 79:59.

Самой титулованной сборной является также США. Национальная команда выигрывала Олимпиаду 16 раз.

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