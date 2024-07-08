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Названа травма, из-за которой Бронни Джеймс пропустил второй матч «Лейкерс» в Летней лиге

Названа травма, из-за которой Бронни Джеймс пропустил второй матч «Лейкерс» в Летней лиге
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс пропустил второй матч команды в Летней лиге НБА из-за отёка левого колена. Об этом информирует Fox Sports. Новичок калифорнийской команды во время встречи с «Голден Стэйт Уорриорз» (68:92) находился на скамейке запасных с белой повязкой на ноге.

В дебютной игре за «Лейкерс» в «Сакраменто Кингз» сын Леброна Джеймса в рамках Летней лиги набрал четыре очка, к которым прибавил два подбора и две результативные передачи.

Джеймс-младший был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут отец и сын.

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