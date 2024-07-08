«Самара» объявила о переходе 27-летнего американского центрового

27-летний американский центровой Насир Брукс стал игроком «Самары». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили контракт сроком на один сезон.

Прошлый сезон Брукс проводил в составе «Страсбура», выступающего во французской лиге. В 28 матчах чемпионата Франции Насир в среднем набирал 7,9 очка и совершал 4,8 подбора. В 11 матчах Лиги чемпионов новичок «Самары» в среднем набирал 8,5 очка и делал 4,5 подбора.

«Это игрок на позицию пятого номера, который поможет нам контролировать игру на обеих сторонах площадки. Высокий, с хорошей энергией — уверен, Брукс внесёт свой вклад в достижение командой победных результатов», — прокомментировал переход американца главный тренер «Самары» Дражен Анзулович.

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