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Сборная Франции по баскетболу объявила финальный состав на Олимпиаду в Париже

Сборная Франции по баскетболу объявила финальный состав на Олимпиаду в Париже
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Национальная команда Франции по баскетболу определилась с окончательной заявкой на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Как информирует L'Équipe, главный тренер французской сборной Венсан Колле отцепил из состава семь игроков, которые были вызваны в расширенную заявку в середине мая.

В финальный список вошли 12 баскетболистов: Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»), Эван Фурнье («Детройт Пистонс»), Николя Батюм («Филадельфия Сиксерс»), Билаль Кулибали («Вашингтон Уизардс»), Франк Нтиликина («Шарлотт Хорнетс»), Гершон Ябуселе («Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Маттье Стразель («Монако»), Изайя Кординье («Виртус»), Нандо Де Коло (АСВЕЛ) и Эндрю Альбиси («Гран Канария»).

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