Американский новичок «Самары» Брукс объяснил, почему решил переехать в Россию

27-летний американский центровой Насир Брукс поделился мнением о переходе в «Самару». Как признался легионер, на решение переехать в Единую лигу ВТБ повлиял уровень конкурентоспособности российского баскетбола. Напомним, стороны заключили контракт, рассчитанный на один сезон.

«Решение перебраться в Самару? В России богатая баскетбольная культура. Здесь у меня будет возможность получить опыт нового стиля игры. Меня привлёк уровень конкурентоспособности российского баскетбола, играть против лучших — это большой вызов самому себе. Кроме того, возможность погрузиться в другую культуру и исследовать новый город, такой как Самара — это захватывающая перспектива, от которой я не мог отказаться. Я верю, что новый опыт, который я получу в России, не только улучшит мои навыки как баскетболиста, но и расширит мой кругозор как на площадке, так и за её пределами», — приводит слова Брукса пресс-служба «Самары».