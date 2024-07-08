У Кевина Дюранта диагностировали небольшое растяжение икроножной мышцы

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант вынужден пропустить первые два дня тренировочных сборов национальной команды США. Как информирует The Athletic, у игрока диагностировали небольшое растяжение икроножной мышцы.

Сообщается, что Дюрант выполнял небольшую индивидуальную работу, но не участвовал в полноценных командных упражнениях. В настоящий момент сборная США готовится к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.