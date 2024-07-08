Леброн Джеймс высказался об отсутствии подписаний звёздных игроков у «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу отсутствия значимых подписаний и обменов у команды.

«Для танго нужны двое. Это часть бизнеса. Я в этом деле достаточно давно, чтобы знать, что иногда это получается, а иногда – нет. Но мы не сидим здесь без дела и не плачем. Мы идём дальше. Клэй Томпсон – отличный игрок. Демар Дерозан – отличный игрок. Валанчюнас в итоге отправился в «Вашингтон», хотя вёл с нами переговоры. Но мы идём дальше. Будем смотреть, что нужно сделать, чтобы становиться лучше», — сказал Леброн в интервью журналисту Дэйву Макменамину.

Ранее Джеймс ответил на вопрос, является ли его новый контракт последним в карьере.

Материалы по теме Леброн Джеймс ответил на вопрос, является ли его новый контракт последним в карьере

Главные спортивные новости дня: