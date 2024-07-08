Энтони Эдвардс — о сборной США: я номер один, другие должны подстраиваться

Лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс поделился мнением о своей роли в составе национальной команды США. В настоящий момент игрок участвует в тренировочном сборе американцев, готовясь к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

«Я по-прежнему вариант номер один. Хотя, конечно, кто-то, возможно, посмотрит на это по-другому. Другие должны подстраиваться, вписываясь в мою игру. Так я это чувствую», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.

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