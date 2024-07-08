Леброн объяснил, почему пошёл на уступку почти в $ 3 млн в новом контракте с «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал подписание нового контракта с командой. Заключая его, Джеймс согласился на скидку почти в $ 3 млн, что позволит «озёрникам» избежать ограничений, связанных со вторым налоговым порогом. Сообщалось, что по условиям двухлетнего соглашения Леброн заработает $ 101,355 млн. При этом ранее говорилось, что Джеймс получит $ 104 млн.

«Когда находишься в отношениях, иногда приходится чем-то жертвовать», — приводит слова Джеймса у себя в социальных сетях журналист Тим Бонтемпс.

В новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн в калифорнийской команде будет играть вместе с сыном Бронни, который был выбран «озёрниками» на драфте НБА 2024 года.

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