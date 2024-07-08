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«Никогда не думал». Карри высказался о Клэе Томпсоне

«Никогда не думал». Карри высказался о Клэе Томпсоне
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением об уходе атакующего защитника Клэя Томпсона из команды. Новым клубом Томпсона стал «Даллас Маверикс».

«Нам бы очень хотелось сохранить ядро и завершить карьеру вместе. Это тяжело. Я никогда не думал, что это станет реальностью, но в конце концов просто хочется, чтобы он был счастлив», — сказал Карри в эфире ESPN US.

Томпсон играет в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2011 года. В минувшем сезоне Клэй принял участие в 78 играх за клуб из Сан-Франциско, в которых в среднем набирал 17,6 очка за матч, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,3 передачи.

Ранее о Томпсоне высказался главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.

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