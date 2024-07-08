Сын Шакила О'Нила опубликовал пост о Роналду после поражения Португалии на Евро-2024

Шакир О'Нил, младший сын прославленного игрока НБА Шакила О'Нила, отреагировал на вылет национальной команды Португалии с чемпионата Европы по футболу 2024 года. В четвертьфинале турнира португальцы уступили сборной Франции. У себя в соцсетях Шакир показал фото форварда португальцев Криштиану Роналду с первого для него Евро и нынешнего, добавив к нему смайл в виде разбитого сердца.

Ранее Роналду заявлял, что нынешний Евро будет для него последним в карьере.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции сыграет с национальной командой Испании. В другой встрече 1/2 финала встретятся Нидерланды и Англия. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: