Выбравший США Эмбиид высказался о возможном негативе со стороны французов на ОИ в Париже

Центровой сборной США Джоэл Эмбиид, имеющий французское и американское гражданство, заявил, что готов к насмешкам со стороны болельщиков сборной Франции на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее во французской прессе не раз сообщалось, что игрок принял решение представлять Францию на Олимпиаде. Однако позже стало известно, что Эмбиид решил играть за американцев.

«Я не думаю, что меня ждёт что-то особенное, но в случае чего буду готов. А вообще не думаю, что может быть что-то хуже, чем играть в Нью-Йорке в плей-офф», — приводит слова Эмбиида New York Times.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Французы будут играть со сборными Японии, Германии и Бразилии.

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