«И тут Клэй не выдержал». Гомельский ответил, почему Томпсон ушёл из «Уорриорз» в «Даллас»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об уходе атакующего защитника Клэя Томпсона из «Голден Стэйт Уорриорз». Новым клубом Томпсона стал «Даллас Маверикс».

«К этому игроку я отношусь с огромным уважением и симпатией. Началось это несколько позже после того, как мои американские коллеги окрестили дуэт Стефена Карри и Клэя Томпсона Splash Brothers. Эта тактика «Голден Стэйт», которую придумал тренер Стив Керр, принесла успех – четыре чемпионских звания. Но то, как играла эта пара вместе, вызывало у меня восхищение их взаимным уважением.

Моё уважение основывается на том, что практически два сезона из-за тяжелейших травм Клэй Томпсон пропустил. Когда он проходил реабилитацию после операции, он приступил к тренировкам раньше времени через боль. Как раз тренер, Стив Керр, сказал: «Я этого игрока знаю. Отрежьте ему ногу, и он всё равно будет выходить на площадку». Это такая любовь к баскетболу. Да, в то время он был один из самых высокооплачиваемых атакующих защитников в лиге. Но это не к деньгам любовь. Это именно любовь к баскетболу.

Он ведь не хотел уходить. Он молчал и терпел. Но когда в июне ему по-прежнему не последовало предложение о продлении контракта, ему пришлось задумываться о своей судьбе. Звонок генменеджеру закончился словами: «Мы сейчас не готовы. Мы ещё не укомплектовали состав и не знаем, сколько денег у нас останется для тебя». И вот тут Томпсон, конечно, не выдержал. Его агент провёл переговоры с четырьмя клубами. Предложение «Далласа» было хорошим, и Клэй перешёл туда», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.