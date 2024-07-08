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«Парма» объявила об уходе американца Айзеи Риза

«Парма» объявила об уходе американца Айзеи Риза
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Американский защитник Айзея Риз покинул «Парму». Об этом информирует пресс-служба пермского клуба.

«Мы желаем Айзее удачи в новой команде и благодарим за большое баскетбольное сердце, яркую игру, отзывчивость и весомый вклад в успехи «Пармы»!» — говорится в сообщении клуба.

Айзея Риз в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в 38 матчах, в которых в среднем набирал 14,5 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 5,7 передачи. «Парма» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги заняла пятое место в группе А. В плей-офф турнира пермский клуб уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в четвертьфинале (0-3 в серии).

Ранее «Парма» объявила об уходе лидера Си Джей Брайса.

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