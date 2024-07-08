ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс категорично ответил на вопрос о новом титуле с «Лейкерс»

Леброн Джеймс категорично ответил на вопрос о новом титуле с «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил уверенность, что сможет выиграть ещё один титул с калифорнийской командой до завершения карьеры в НБА.

«Верю ли я, что смогу снова победить с «Лейкерс»? Конечно. Ведь мы делали это раньше. У нас всё ещё есть два парня, которые преданы делу каждый божий день, я и Энтони Дэвис. Мы стремимся к совершенству. В лиге так много больших команд, и в Западной, и в Восточной конференциях, но мы не считаем, что очень уж сильно отстаём от кого-либо», — сказал Джеймс на канале ESPN в YouTube.

Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал с «Майами Хит» и ещё по одному – с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелесом».

Материалы по теме
Леброн объяснил, почему пошёл на уступку почти в $ 3 млн в новом контракте с «Лейкерс»

Леброн и Карри встретились в Лас-Вегасе на сборах к ОИ-2024:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android