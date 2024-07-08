«Я обещал отцу». Руди Фернандес высказался об ОИ-2024, после которых завершит карьеру

Испанский баскетболист Руди Фернандес высказался о предстоящем участии на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее прославленный игрок заявлял, что завершит карьеру после турнира. В настоящий момент Фернандесу 39 лет.

«Невероятно, что у меня есть возможность вновь выступить на Олимпиаде. Упорный труд вознаграждается. Мы верили в успех и усердно играли. Я благодарен жителям Валенсии за их поддержку. Я должен насладиться этой Олимпиадой. Это я пообещал отцу перед тем, как он ушёл из жизни.

Наша команда как семья, и это помогает нам расти. Я играю за сборную уже два десятилетия, и это то, что нам передали наши ветераны. А теперь, будучи ветеранами, стараемся привить эту приверженность молодым игрокам. У нас в составе могут быть звёзды. Или же их может не быть. Но если мы соревнуемся вместе и понимаем, за что боремся, то обычно добиваемся больших успехов», — приводит слова Фернандеса Eurohoops.

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