Джордж — о переговорах с «Клипперс»: дайте мне то, что получил Кавай

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс», Пол Джордж высказался по поводу своего ухода из «Клипперс».

«Я никогда не хотел уезжать из Лос-Анджелеса… Та сделка, которую они мне предложили, как мне показалось, была какой-то неуважительной… контракт на 2 года и $ 60 млн… Я такой: «Просто дайте мне то, что получил Кавай [Леонард]», — заявил Джордж у себя на YouTube канале Podcast P with Paul George.

Ранее известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, что Джордж заключил четырёхлетний контракт с «Филадельфией Сиксерс», по условиям которого в общей сложности за четыре сезона сможет заработать $ 212 млн.