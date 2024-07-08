Отказавшийся возглавлять «Лейкерс» Дэн Хёрли заработает $ 50 млн в студенческом баскетболе

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51-летний тренер Дэн Хёрли подписал шестилетний контракт на сумму $ 50 млн с командой университета Коннектикута «Коннектикут Хаскис». Об этом сообщает Clutch Points сo ссылкой на инсайдера Джона Ротштейна.

Хёрли возглавил команду университета Коннектикута в NCAA в 2018 году. «Коннектикут Хаскис» выиграл «Мартовское безумие» в 2023 и 2024 годах. Дэн Хёрли — третий тренер в истории, который два раза подряд становился чемпионом NCAA.

Ранее известный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что Дэн Хёрли отклонил предложение команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», по которому ему предлагали шестилетний контракт с клубом на сумму порядка $ 70 млн.

Напомним, новым главным тренером «Лейкерс» стал Джей Джей Редик, который подписал соглашение на четыре года.