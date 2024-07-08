Стефен Карри показал, что не умеет делать с баскетбольным мячом

В преддверии Олимпийских игр мужская сборная США находится в тренировочном лагере Лас-Вегаса, готовясь к предстоящему турниру. Во время пресс-дня и фотосессии 36-летний профессиональный баскетболист Стефен Карри, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, рассказал, что он не умеет делать с баскетбольным мячом.

«За всё своё время в баскетболе я научился делать много вещей, но самое безумное… Я так и не научился крутить мяч на пальце, посмотрите… Это просто ужасно», — заявил Карри.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже. За сборную США на Олимпиаде в Париже сыграют Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.