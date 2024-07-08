Леброн — о трансферных неудачах «Лейкерс»: это часть бизнеса

39-летний американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Леброн Джеймс, который является игроком команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», в интервью журналисту Дэйву Макменамину ответил на вопрос о неудачах «Лейкерс» на рынке свободных агентов. Перед этим Макменамин спросил, почему такие игроки, как Клэй Томпсон, Демар Дерозан, Пол Джордж и другие, не оказались в составе клуба из Лос-Анджелеса.

«Наш фронт-офис и тренерский штаб пытались привлечь разных ребят. Этого просто не произошло. И это нормально, это часть бизнеса», — заявил Джеймс.

Напомним, ранее Леброн Джеймс заключил новый договор с «Лейкерс» и согласился на скидку почти в $ 3 млн, что позволило «озёрникам» избежать ограничений, связанных со вторым налоговым порогом. Сообщалось, что по условиям двухлетнего соглашения Леброн заработает $ 101,355 млн.