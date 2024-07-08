ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Войнаровски назвал новую команду Даниэля Тайса

Войнаровски назвал новую команду Даниэля Тайса
Аудио-версия:
Комментарии

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о новом клубе 32-летнего немецкого баскетболиста Даниэля Тайса, в минувшем сезоне выступавшего за команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс».

«Свободный агент Даниэль Тайс подписал однолетний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», — написал Войнаровски в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Тайс, который проведёт свой восьмой сезон в НБА, выведет Германию на предстоящие летние Олимпийские игры, которые пройдут с 27 июля по 11 августа в Париже, Франция.

Даниэль дебютировал в НБА в 2017 году. За семь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации Тайс успел выступить за такие клубы, как «Бостон Селтикс», «Чикаго Буллз», «Хьюстон Рокетс», «Индиана Пэйсерс».

Минувший сезон немец провёл в «Лос-Анджелес Клипперс», выйдя на паркет в 59 играх и набирая в среднем 6,3 очка, 0,9 блокшота и 4,1 подбора за матч.

Материалы по теме
Сборная Германии по баскетболу объявила состав на Олимпиаду в Париже
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android