Войнаровски назвал новую команду Даниэля Тайса

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Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о новом клубе 32-летнего немецкого баскетболиста Даниэля Тайса, в минувшем сезоне выступавшего за команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс».

«Свободный агент Даниэль Тайс подписал однолетний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», — написал Войнаровски в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Тайс, который проведёт свой восьмой сезон в НБА, выведет Германию на предстоящие летние Олимпийские игры, которые пройдут с 27 июля по 11 августа в Париже, Франция.

Даниэль дебютировал в НБА в 2017 году. За семь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации Тайс успел выступить за такие клубы, как «Бостон Селтикс», «Чикаго Буллз», «Хьюстон Рокетс», «Индиана Пэйсерс».

Минувший сезон немец провёл в «Лос-Анджелес Клипперс», выйдя на паркет в 59 играх и набирая в среднем 6,3 очка, 0,9 блокшота и 4,1 подбора за матч.