Стоктон не включает Джордана, Брайанта и Джеймса в его топ-5 лучших игроков

Легенда «Юты Джаз» Джон Стоктон поделился мнением, что члена Зала славы НБА Майкл Джордан, легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не вошли бы в его пятёрку лучших игроков всех времен.

«Ну, я бы не использовал имена этих трёх. Некоторые из них или один из них даже не вошёл бы в мою пятёрку лучших. Я ненавижу этот вопрос, и мне его постоянно задают.

Есть так много парней, которых я бы включил в этот топ-5. Я не уверен, что парни, которых предлагают, всегда те, кого я бы включил в этот список», — приводит слова Стоктона Total Pro Sports со ссылкой на The Huddle.

Леброн Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА и четырёхкратный MVP финала НБА. Майкл Джордан, завершивший свою карьеру, является шестикратным чемпионом НБА и шестикратным обладателем приза «Самый ценный игрок» финала НБА. Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА, он дважды становился MVP финала.